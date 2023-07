Dit was de Genkse uitblinker: "Hij heeft hier eigenlijk niets meer te zoeken"

Het seizoen is één wedstrijd ver en rechtsachter Daniel Munoz staat alweer met een assist en een goal achter zijn naam. De Genkie is onverdedigbaar, zo blijkt.

Munoz sloot vorig seizoen af met 8 goals en 7 assists over alle competities heen. De Colombiaan legt zowat elk seizoen straffe cijfers voor. Analist Thomas Chatelle begrijpt dan ook niet dat er nog geen buitenlandse club hem komen halen is.

“Mijn man van de match was Daniel Muñoz. Voor mij is hij nu al te goed voor de Belgische competitie. Hij heeft hier eigenlijk niets meer te zoeken", zegt hij in HBvL. "Met zijn kwaliteiten kan hij vlot mee in elke Europese topcompetitie."

Chatelle denkt ook dat één van de sterkhouders van vorig seizoen het al voor bekeken heeff gehouden. "Mike Trésor lijkt me met zijn gedachten al elders te zitten. Hij heeft die typische nonchalante stijl, maar tegen RWDM overdreef hij daarin. Ik vond het een vreemde invalbeurt. Hij gaf me de indruk toe te zijn aan iets nieuws."