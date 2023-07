Vier nieuwkomers drukken meteen hun stempel, maar de opgeviste miljoenentransfer is de échte blikvanger in ons Team

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel lijkt er niets te zijn veranderd met vorig seizoen. Bij Royal Antwerp FC is Jean Butez er nog steeds en dan doet hij waar hij het beste in is. Doelpunten verhinderen, clean sheets pakken en zijn team zo aan drie punten helpen.

Verdediging

Achterin kozen we voor één gevestigde waarde en twee nieuwkomers. Munoz heeft zijn vorm van vorig seizoen meteen opnieuw te pakken op de Genkse rechtsachter, Machida is een leuke binnenkomer bij Union en Watanabe kon voor Gent meteen uitpakken met een goede prestatie tegen ex-ploeg Kortrijk.

Middenveld

Op het middenveld kwam veel van het gevaar van de linkerkant. Deman haalde het niet, maar naast zowel Van Genechten (2 goals) als Lapoussin konden we eigenlijk niet. Op het middenveld deed Ondrejka meteen van zich spreken in zijn competitiedebuut, terwijl Galarza helemaal bezig is aan een uitmuntende comeback. Vorig seizoen was hij nog veelvuldig geblesseerd en disciplinair geschorst.

Aanval

In de aanval kiezen we voor opnieuw een sterke en bedrijvige Paintsil, inclusief twee assists. Koita maakte dan weer een belangrijk doelpunt voor STVV en Cuypers pikte meteen zijn doelpuntje mee voor de Buffalo's.

Coach

De wissels van De Roeck leverden Westerlo een punt op, maar het tactisch genie van speeldag 1 was toch de nieuwe coach van Union SG: Blessin. Hoe hij Anderlecht met zijn veldbezetting op het middenveld in de problemen bracht? Meesterlijk.

Dat levert dan onderstaand elftal op: