Als De Ketelaere straks naar PSV trekt, heeft hij er alvast een fan bij: "Alleen maar meer kwaliteit"

Een van de grootste kanshebbers op de handtekening van Charles De Ketelaere deze zomer is PSV. Er is alvast een speler bij de Eindhovenaars die fan is van hem.

En dat is niet Noa Lang, maar Joey Veerman, die van mening is dat PSV nog wel een kwaliteitsinjectie kan gebruiken. "Het zou alleen maar goed zijn als er extra kwaliteit bijkomt. Als zo'n De Ketelaere erbij komt, dat is alleen maar meer kwaliteit", is hij in De Telegraaf vol lof over de Belg. Met Noa Lang heeft de 24-jarige spelmaker van PSV alvast een goede klik. "Als je topkwaliteit erbij krijgt, ga je altijd op zoek naar die gasten. Hij is iemand die gaat lopen als ik de bal klaar heb liggen, dus ik denk dat die klik wel gaat ontstaan." Tenslotte is hij blij met de nieuwe manier waarop Peter Bosz zijn ploeg doet voetballen. "Ik vind het heel fijn. Wij zijn qua speelstijl wel wat veranderd ten opzichte van vorig seizoen en het lijkt wat meer op het Feyenoord van vorig seizoen."