Dat zou pas een stunt zijn: 'Overmars en Van Bommel willen basisspeler van Ajax naar Antwerp halen'

Antwerp greep naast Calvin Stengs, die naar Feyenoord trok. Maar Antwerp zou wel eens een grote naam uit Nederland naar België kunnen halen.

Volgens transferjournalist Talip Can willen technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel werk maken van de komst van Steven Berghuis (31) van Ajax. Berghuis is net als Stengs een aanvallende middenvelder.

Of Antwerp er echt in kan slagen om Berghuis naar België te halen is maar de vraag. Hij heeft momenteel een marktwaarde van zo'n 12 miljoen euro en waarschijnlijk ook een stevig contract in Amsterdam.

Maakt Berghuis zich onmogelijk bij Ajax?

Maar er zouden ook mogelijkheden kunnen zijn voor Antwerp. Berghuis trok namelijk aan de alarmbel bij Ajax over het feit dat er dringend versterking moet bijkomen. "Je moet verschillende kwaliteiten toevoegen om die groep weer competitief te maken. Het is nu te broos", zei de Nederlander.

In Nederland denken ze dat Berghuis weleens het slachtoffer zou kunnen worden van zijn eigen uitspraken. "Berghuis gaat niet spelen als Ajax een hele goede rechtsbuiten gaat halen", zei analist Kenneth Perez bij Voetbalpraat van ESPN.

En dan kan Antwerp wel een uitweg bieden voor Berghuis. Van Bommel probeerde Berghuis eerder al naar PSV en Wolfsburg te halen, maar het was uiteindelijk Marc Overmars die hem bij Ajax weghaalde bij Feyenoord.