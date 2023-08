Oplossing in de maak voor Dennis Praet, die tweede klasse absoluut wil vermijden

Leicester City degradeerde vorig seizoen uit de Premier League. Youri Tielemans vond intussen al onderdak en ook Timothy Castagne gaat nog een transfer maken. Rond Wout Faes en Dennis Praet was het echter stil de voorbije maanden. Die laatste heeft nu een optie om terug te keren naar de Serie A.

Het is immers zijn ex-club Torino dat volgens Sky Italia een nieuwe poging gaat wagen om de Rode Duivel los te weken bij Leicester. Praet mag er vertrekken, maar wel voor de juiste prijs. Torino is wel niet van plan om vele miljoenen op tafel te leggen.

Praet speelde in het seizoen 2021-2022 al voor Torino, maar werd daar wel geteisterd door blessures. De Italianen vonden hem in zijn periodes dat hij fit was wel goed genoeg voor een basisplaats en dus willen ze het opnieuw proberen.

Dat wilden ze eigenlijk vorig seizoen al, maar toen werden ze wandelen gestuurd door Leicester. Praet verzamelde vorig seizoen slecht 639 minuten in 22 wedstrijden voor The Foxes.