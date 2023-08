'Wesley Sneijder wordt assistent-coach van Ajax, maar... moet daardoor diép door het stof bij de harde kern van de Nederlandse topclub'

Wesley Sneijder wordt dan toch de nieuwe assistent-trainer van AFC Ajax. De terugkeer van de voormalige sterkhouder van de Ajacieden werden tegengehouden door de harde kern, maar de plooien zijn inmiddels gladgestreken.

De voorbije weken hield F-Side de terugkeer van de voormalige sterkhouder van AFC Ajax immers tegen. De reden: Wesley Sneijder had vorig seizoen in het openbaar gezegd dat niet Ajax, maar FC Utrecht dé club van zijn hart is.



En dus was een terugkeer voor de harde kern van Ajax uit den boze. Tot nu: Sneijder heeft in een gesprek zijn excuses aangeboden voor wat in het verleden gebeurd is. Daarnaast gaat hij ook in het openbaar door het stof.

"Ik heb met de F-Side gesproken", aldus de voormalige speler van onder meer Real Madrid en Internazionale FC in de Nederlandse media. "Ik heb in het verleden dingen gedaan en gezegd die niet handig zijn. Daar heb ik mijn excuses voor aangeboden."