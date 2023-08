Kums twijfelde wel even aan de intenties van Gent: "Dat zou ik niet gewild hebben"

KAA Gent voetbalt dit seizoen nog steeds op het ritme van Sven Kums. De 35-jarige middenvelder moest even wachten op een nieuw contract, maar Hein Vanhaezebrouck drong bij zijn bestuur op aan om hem te verlengen. Kums zelf zag het graag gebeuren.

Kums had nooit plannen om Gent te verlaten, want hij voelt er zich goed. “Voor mij persoonlijk was het nooit een optie om AA Gent te verlaten. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar dit seizoen wilde ik absoluut nog hier voetballen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Dat het zo lang aansleepte, maakte het wel moeilijk voor hem en zijn familie. "Ik heb soms wel eens getwijfeld of het wel in orde zou komen, maar een punt zetten achter mijn loopbaan, dat zou ik niet gewild hebben."

Daarvoor voelt hij zich nog te goed. En Gent heeft er ook voor gezorgd dat hij niet alles moet spelen. "Vorig jaar heb ik heel veel wedstrijden op een rij gespeeld. Noodgedwongen vaak omdat die coach weinig wisselopties had."

"Dit seizoen heeft de coach wat meer keuzemogelijkheden door onder meer de komst van Pieter Gerkens. Een wedstrijdje rust kan wel eens goed doen, maar als ik me goed voel, wil ik ook graag spelen. Dat heb ik ook nodig om mijn beste niveau te halen.”