OFFICIEEL: Keeper gaat naar de Premier League en vervoegt promovendus

Thomas Kaminski gaat komend seizoen in de Premier League spelen. Hij tekende een contract bij promovendus Luton Town.

Na enkele seizoenen in de Championship gaat Thomas Kaminski naar de Premier League. Hij verlaat na 3 seizoenen Blackburn en gaat naar Luton Town dat naar de Premier League promoveerde.

Kaminski komt voor 2,9 miljoen euro over. De keeper zal zo zijn debuut in de Premier League kunnen maken. Voor hoeveel seizoenen hij tekende, werd door zijn nieuwe club niet meegedeeld.

"Ik ken de geschiedenis van de club en speelde al tegen hen", vertelde Kaminski in een 1e reactie. "Het is een goed georganiseerde club en je kan de samenhorigheid op het veld zien. Amari'i Bell die bij me in Blackburn speelde, noemt het zijn thuis. Het gaf me een goed gevoel over de club."