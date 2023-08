Koni De Winter dicht bij nieuwe Italiaanse uitdaging: vertrek bij Juventus nakend

Want volgens transferexpert Nicolo Schira is een overeenkomst met Genoa dichtbij. De promovendus zal de Belgische centrale verdediger eerst een seizoen huren van Juventus, met een aankoopverplichting. Die bedraagt 10 miljoen euro.

De Winter (21) kon niet doorbreken bij Juventus en speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Empoli. Hij had gehoopt om zich dit seizoen in de gratie van coach Massimo Allegri te kunnen spelen, maar dat lijkt dus niet te zullen gebeuren.

In Genoa ligt er een contract klaar tot 2028. De Noord-Italianen namen het voortouw om de Jonge Duivel binnen te halen.

