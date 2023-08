Antwerp-coach Van Bommel wacht op zijn "diesel", maar er moet ook naar Overmars gekeken worden

Antwerp draait aanvallend nog niet op volle toeren. The Great Old lijkt daar toch nog een kwaliteitsinjectie nodig te hebben. Intussen zegt Mark van Bommel zich nog geen zorgen te maken over zijn spits, die zichzelf zit op te jagen omdat het niet loopt zoals hij wil.

Vincent Janssen, de frustratie spatte er bij momenten vanaf in het Lotto Park. Boos op zichzelf als hij het weeral moest afleggen tegen Jan Vertonghen, boos op zijn ploegmaats als de bal niet kwam als hij zich eindelijk eens kon losrukken.

Binnen twee weken moet hij er staan

De Nederlander heeft een groot deel van de voorbereiding gemist en dat is er aan te zien. Veel opties heeft Van Bommel trouwens niet. De 16-jarige George Ilenikhena is de enige andere spits in de kern. En die willen ze liefst met mondjesmaat brengen.

Dus is Van Bommel verplicht om Janssen helemaal fit en vol vertrouwen te krijgen binnen de twee weken. Dan staan de belangrijke kwalificatiematchen voor de Champions League op het programma. En heeft Antwerp iemand nodig die een goal kan maken.

In de Supercup werd er één veldgoal gescoord, vorige week won The Great Old van Cercle dankzij een own goal, in het Lotto Park blinkte de nul. Zeggen dat Janssen heel belangrijk is voor de productie is een understatement.

Antwerp heeft nog een scorende flankspeler én een spits nodig

Want veel jongens die een doelpunt kunnen maken heeft Antwerp niet. Ekkelenkamp ja, maar die komt net terug uit blessure. Muja, Balikwisha, Vermeeren, Ondrejka... veelscorers gaan het niet worden. "Vincent is een diesel, die heeft tijd nodig om op gang te komen", suste Van Bommel gisteren. "Dat die veelal de binnenstad niet meer inmogen? De Bosuil ligt buiten de stad", knipoogde hij.

Van Bommel zegt wel dat hij zich geen zorgen maakt, maar eigenlijk hoopt hij wel nog op snelle versterking. Een flankspeler die de goal weet staan en een actie heeft, is geen overbodige luxe. En eigenlijk een diepe spits ook niet. Want een topclub die op drie fronten wil strijden met twee spitsen?

Waarvan één nog een tiener die net komt piepen? Dat wordt moeilijk hoor. Er moet maar eens iets gebeuren met Janssen. Er ligt nog werk op de plank voor Marc Overmars, maar dat weet hij zelf ook wel.