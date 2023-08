Het negatieve effect voor KRC Genk en net het positieve voor KAA Gent? Buffalo's nuanceren het ook wel enigszins

Gezien hun indruk in de competitie kan de vraag gesteld worden: merken ploegen als Gent en Genk een respectievelijk positief en negatief effect van hun Europese duels? Vooral voor een negatieve impact is het opletten.

Een onherkenbaar Genk ging het voorbije weekend thuis onderuit tegen Eupen. De indruk overheerst dat de mentale dreun van het verlies na penalty's tegen Servette nog nazinderde. Gent deed dan weer waar Antwerp en Club voordien niet in slaagden: het na 90 minuten halen van KV Mechelen, al was het door een late penalty wel kantje boord.

Mogelijk heeft het toch geholpen dat in aanloop naar die match Gent nog eens lekker had uitgehaald in Europees verband. "Dat heeft wel een effect, ja, maar niet overdreven", nuanceert Jordan Torunarigha. "We hadden natuurlijk in Gent al een mooie overwinning behaald."

Kleine boost

Nadien stond de trip naar Zilina op het programma. "We pakten die wedstrijd wel serieus aan, maar we merkten dat we de betere ploeg waren. Natuurlijk geeft elke overwinning wel een kleine boost. We moeten er gewoon mee doorgaan."

Eenzelfde geluid bij een andere Gent-speler: zeges geven altijd een goed gevoel, maar een extraatje was het niet omdat de verwachting was dat er gewonnen zou worden. Wel is het vertrouwen aanwezig omdat het ook op training vlotjes loopt en veel spelers uit de kern in aanmerking komen voor een basisplaats en het volle pond geven.

Mentale tik vermijden

Conclusie: het is vooral cruciaal om Europees geen mentale tik te krijgen, zoals Genk er wel eentje om de oren kreeg. Zolang dat vermeden kan worden, zal in de competitie ook wel het vereiste niveau gehaald worden. Gent weet wat het komende woensdag tegen het Poolse Polon Szczecin te doen staat.