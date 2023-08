Charles De Ketelaere en Gian Piero Gasperini, het perfecte huwelijk?

De uitleenbeurt van Charles De Ketelaere aan Atalanta zal gauw officieel zijn. Daar vindt hij een trainer die er bijzonder van houdt om jongeren verder te ontwikkelen.

Na een moeilijk eerste seizoen is er een mooie oplossing uit de bus gekomen voor de 22-jarige aanvallende middenvelder. Op zo'n 50 kilometer van San Siro gaat de ex-Bruggeling een trainer ontmoeten die hij nog niet kent, maar die uiterst geschikt is om het beste uit hem te halen: Gian Piero Gasperini.

De 65-jarige coach, aan de slag bij Atalanta sinds 2016, zette in 2019 met een derde plek in de Serie A het beste resultaat neer voor de ploeg. Met een historische campagne die zou volgen en Bergamo zou brengen tot in de kwartfinales. Met zijn attractieve speelstijl veroverde het de harten van Europa.

© photonews

Gasperini laat zijn ploeg voetballen in een 3-4-2-1. Alle ruimtes op het veld worden gebruikt en de offensieve omschakeling is belangrijk. De drie aanvallers blijven grotendeels op de helft van de tegenstander. De Italiaanse trainer gaat uit van een agressieve pressing, met als doel een balverovering hoog op het veld.

Zo kan de verdediging van de tegenstander meteen in de problemen gebracht worden. Met snel, precies en verticaal spel mag geen kans onbenut gelaten worden om dat voor mekaar te krijgen. De mogelijke posities voor CDK werden al overlopen, maar er zal toch vooral een rol achter de twee spitsen voor hem weggelegd zijn.

© photonews

Mario Pasalic zal een te duchten concurrent zijn, maar de Rode Duivel zou wel eens de nieuwe Josip Ilicic van Atalanta kunnen worden. De technisch begaafde Kroaat kende onder Gasperini de mooiste periode van zijn carrière. De ingrediënten voor een geslaagd huwelijk lijken aanwezig.