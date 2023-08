Waarom Atalanta een ideale oplossing lijkt voor Charles De Ketelaere: op deze posities kan hij aan de bak bij Italiaanse subtopper

Milan en Atalanta bereikten gisteren een principeakkoord over Charles De Ketelaere. De jonge spelmaker heeft zelf echter nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst. Hoe dan ook lijkt Atalanta een ideale club voor CDK.

Bij Atalanta komt hij terecht in een 3-5-2 of 3-4-1-2, systemen die hij gewoon is van zijn tijd bij Club Brugge. De mannen van Gasperini spelen met een échte spelmaker en een twee spitsensysteem. Een aanvallend systeem dat ook vaak van vorm verandert, want soms spelen ze met twee aanvallende middenvelders en één spits.

De manier hoe die opstelling wordt ingevuld, verandert ook regelmatig. Duvan Pasalic, Teun Koopmeiners, Ademola Lookman, Luis Muriel, Mario Pasalic, Rasmus Hojlund. Allemaal aanvallende spelers die vorig seizoen in Bergamo op verschillende aanvallende posities en in verschillende systemen gespeeld hebben.

Allround kwaliteiten

En laat dat nu net een van de grootste kwaliteiten van Charles De Ketelaere zijn. De Belg staat erom bekend op verschillende posities te kunnen spelen. Bij Atalanta zou hij een van de twee spitsenrollen kunnen vervullen, als valse negen aan de slag kunnen, of als (een van de twee) spelmaker(s) kunnen spelen. De flanksposities lijken een lastiger verhaal, want de Italiaanse subtopper speelt met echte wingbacks die heel hun flank afgaan, en dat is De Ketelaere niet.

Ook qua manier van spelen leunt Atalanta dichter bij CDK aan dan Milan. Een voetbal gebaseerd op balbezit en korte passing. In balverlies moet de bal zo snel mogelijk terug gewonnen worden, en wordt er razendsnel omgeschakeld. Bij AC Milan was het toch vooral puur afwachtend voetbal, om dan via de flanken met de snelheid van een Leao te kunnen uitbreken.

Tenslotte staat er met Gian Piero Gasperini een coach klaar die zijn spelers veel kansen geeft, veel roteert, en erg geliefd is bij zijn jongens. Daarnaast zal De Ketelaere Europees voetbal kunnen spelen, en ligt de druk er minder hoog dan in Milaan. Benieuwd welke keuze de ex-Bruggeling zal maken.