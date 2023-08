Vanhaezebrouck geeft meer uitleg over 'zaak Orban': "Ik zag internationals de dug out kapot slaan"

Hein Vanhaezebrouck heeft grote ambities, dat is altijd zo geweest. Hij houdt ook zijn kern op scherp en als het moet veroorzaakt hij zelf een relletje om iedereen op de toppen van zijn tenen te houden. Zoals nu met Gift Orban. Die zit op de bank en daar houdt de Nigeriaan niet van.

Orban maakt dat ook heel duidelijk met zijn lichaamstaal. Is het een manoeuvre van Hein om hem niet kwijt te raken? "Alles heeft een reden. Ik begrijp dat het voor journalisten lastig is om alles te kunnen inschatten, vermits jullie weinig zien van de trainingen", klonk het gisteren op zijn persconferentie.

HVH sluit ook niet uit dat hij vanavond tegen Pogon op de bank zit. "Orban is 21, dat is een jonge gast, zijn tijd komt écht wel. In het wereldvoetbal is er elk weekend wel eens een ervaren naam die op de bank zit. Ik heb internationals de dug-out zien kapot slaan uit frustratie."

Voor de coach van de Buffalo's is er momenteel dan ook geen probleem. "Ik ben geen coach die een misnoegde speler meteen tot de orde roept. Er is geen probleem tussen Orban en mij. Maar intussen weet iedereen dat ik een trainer ben die nu eenmaal roteert als ik kan roteren."