Verrassend: Juventus shopt bij ... OH Leuven

Juventus Turijn staat altijd klaar voor nieuwe transfers. En daarbij komen ze ook al eens in Belgisch vaarwater terecht.

Juventus heeft de komst aangekondigd van Josue Grelaud. "Welkom Josue", klinkt het op de sociale media van de Oude Dame.

Grelaud is een 16-jarige Belg en hij komt over van OH Leuven. Hij treedt in de sporen van vele andere jonge, Belgische talenten die naar Turijn trokken - al blijven grote doorbraken voorlopig uit.

#Under17 | Ufficiale l'acquisto di Josue Grelaud 🏳️🏴



Benvenuto Josue! 💪 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 9, 2023

Ook bij STVV en Standard maakte de jongeling al dienst uit van de plaatselijke jeugd. Nu trekt hij dus naar Italië.

De 16-jarige is ook Belgisch jeugdinternational en de linkerwinger staat te boek als een groot talent. Hij sluit aan bij de U17 van Juventus.