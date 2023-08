Keuze al gemaakt? "Hij wordt de eerste kandidaat om Orban te vervangen"

KAA Gent heeft met Gift Orban goud in handen. Al is het vooral uitkijken of de Nigeriaan voor het einde van de zomermercato niet vertrekt.

De grote vraag die ze in de Ghelamco Arena nog hebben is ongetwijfeld of er nog een transfer komt voor wonderkind Gift Orban. Hij scoort ook dit seizoen aan de lopende band voor de Buffalo’s.

Heel wat buitenlandse clubs hebben hem op hun verlanglijstje staan, maar het is lang niet zeker dat hij deze zomer vertrekt. Hij heeft nog een langlopend contract, wat de vraagprijs omhoog jaagt.

En Gent zal hem ook niet zomaar laten vertrekken. “Eigenlijk is de belangrijkste vraag: wat als Gift uiteindelijk toch in Gent blijft? Het is een profspeler, maar je merkt dat hij tuk is op een transfer! Ik ben toch wel benieuwd hoe hij op zo’n verlengd verblijf in Gent zou reageren”, vraagt analist Wim De Coninck zich af in Het Nieuwsblad.

Dat Orban twee volle wedstrijden op de bank zat is volgens De Coninck al een actie van Vanhaezebrouck om te kijken hoe het gaat zonder hem. “Hein anticipeert nu al op de periode post-Orban en dan is het niet zo vreemd dat hij Tissoudali extra minuten gunt. Tarik wordt wellicht de eerste kandidaat om Orban te vervangen”, besluit De Coninck.