Het zou logisch zijn: geruchten linken Lukaku nu aan transfer binnen de Premier League

Romelu Lukaku is zowat het onderwerp van dé transfersoap van de zomer aan het worden. Inter en Juventus lijken uitgesloten, bij Chelsea heeft hij geen toekomst meer. Welke topclub zoekt dan nog een spits van zijn kaliber? Wel...

Sinds gisterenavond gonst het van de geruchten dat Tottenham hem zou willen inlijven. Of dat nu een concrete informatie is of een logische gevolgtrekking, daar hebben we geen verdere info over. Maar ja, het zou uiteraard logisch zijn.

Harry Kane is er verleden week vertrokken richting Bayern München en da's natuurlijk een serieuze aderlating. Lukaku werd in zijn beste Premier League-periode altijd in de weegschaal gelegd met de topspits van de Spurs.

Die hebben een nieuwe aanvalsleider nodig en Lukaku is voor een fractie van de transferprijs die ze voor Kane kregen op te halen. Nu afwachten of er de komende dagen meer over te horen zal zijn.