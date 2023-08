Wat een karakter: bijzonder grote verrassing én opsteker voor Genk

KRC Genk staat voor een heel belangrijke wedstrijd tegen Olympiakos op donderdagavond. Het heeft nu een enorme opsteker mogen ontvangen.

Trainer Wouter Vrancken moet puzzelen, want met El Hadj, Trésor, Galarza, Fadera en Heynen waren er een aantal belangrijke spelers onbeschikbaar de voorbije weken. Heynen is sowieso nog enkele weken buiten strijd, ook Fadera is zeker out.

Over Trésor was er beter nieuws. Hij kan er meer dan waarschijnlijk bij zijn voor Genk tegen de Grieken van Olympiakos.

© photonews

En dan is er nog Matias Galarza. Die leek nog weken buiten strijd te zullen zijn met een enkelblessure, maar een en ander valt beter mee dan verwacht.

Pijn verbijten

Meer zelfs: volgens Het Belang van Limburg verbeet hij woensdag de pijn en trainde hij gewoon mee bij de Limburgers. De 21-jarige middenvelder toont zo veel karakter.

Mogelijk zit hij tegen Olympiakos zelfs al op de bank, waardoor hij in uiterste nood van belang kan zijn in de CEGEKA-Arena. Genk met een 1-0 achterstand zien op te halen.