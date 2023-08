Opvallende vergelijking van zwalpend KRC Genk: "En we weten hoe dat toen is afgelopen"

KRC Genk werd donderdag uitgeschakeld in de Europa League. Het moet zijn Europese vel proberen te redden in de play-offs van de Conference League.

De dramatische avonden blijven zich voorlopig opstapelen voor KRC Genk. Na de pijnlijke uitschakeling tegen Servette kregen de troepen van trainer Wouter Vrancken tegen Olympiakos een nieuwe ontgoocheling te verwerken. “Dit komt minder hard aan dan de nederlaag tegen Servette”, zegt Stef Wijnants bij Sporza. “Bij een zege was de poulefase van de Europa League toen al een zekerheid. Maar nu krijgen ze een tweede tik op korte tijd. Dat zal toch wel binnenkomen.”

En die competitiestart van Genk doet Wijnants terugdenken aan wat KRC Genk meemaakte. “Ik herken veel tekenen van het Genk van twee jaar geleden. Na een uitstekend seizoen onder John van den Brom, waarin ze vicekampioen werden en de Beker van België wonnen, begonnen ze met hetzelfde team aan het nieuwe seizoen. Ze deden geen transfers, want ze wilden absoluut voor de titel gaan.”

Maar dat liep eventjes anders. “We weten allemaal hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Het probleem was toen dat er bij al die nederlagen niet echt een leider opstond. Dat merk ik nu ook wel een beetje. Door de blessure van Heynen hebben ze daar een probleem. Hrosovsky is geen leider, El Khanouss is nog te jong.”