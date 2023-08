Horrorstart voor KV Oostende in Challenger Pro League, coach Vreven zet zijn spelers stevig op hun plaats

KV Oostende is met een 0 op 6 begonnen aan zijn avontuur in de Challenger Pro League. Coach Stijn Vreven legt de vinger op de wonde.

KV Oostende speelt na de degradatie uit de Jupiler Pro League dit seizoen in de Challenger Pro League. En daar is het dus niet goed begonnen. Het team van coach Stijn Vreven verloor twee keer met het kleinste verschil en staat na twee speeldagen helemaal onderaan met 0 op 6.

Vreven is dan ook duidelijk over waar het fout liep. "De eerste 25 minuten waren we nergens. We voetbalden niet, waren angstig en dramatisch aan de bal. We vonden geen oplossingen, geen openingen en kwamen niet onder de druk uit", zegt Vreven bij Het Nieuwsblad.

Vreven kan het niet anders noemen dan een gemiste start, maar wacht ook nog altijd op duidelijke versterkingen. Toch wil hij zich daar niet achter verstoppen op dit moment. "Ik ben geen coach die zal zagen of klagen over de spelers die er niet zijn. Ik werk met de jongens die er wel zijn."