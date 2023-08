'Toekomst van Saelemaekers ligt in Spaanse competitie, al is er een probleem met AC Milan'

Alexis Saelemaekers kreeg bij AC Milan te horen dat hij moet vertrekken. Het einde van de zomermercato komt echter met rasse schreden dichterbij.

Alexis Saelemaekers is speler op overschot bij AC Milan. Net als Divock Origi traint hij ondertussen niet meer mee met de spelersgroep en moet hij apart zijn conditie onderhouden. De transferperiode loopt echter op zijn einde en er is nog steeds geen concreet voorstel in de maak.

Volgens Calciomercato werd Saelemaekers enkele dagen geleden pas verbannen van de groepstrainingen, waardoor het wel eens zou kunnen dat een transfer dicht aan het komen is. Daarbij wordt vooral gekeken richting de Spaanse competitie.

Real Betis zou zijn zinnen op onze landgenoot gezet hebben, maar er zou nog geen officieel bod geplaatst zijn. Er is immers één grote struikelblok in een mogelijke deal en dat is de centen die AC Milan wil recupereren in een transfer.

De vraagprijs zou tussen de 10 en 15 miljoen euro moeten liggen, maar het ziet er naar uit dat ze niet veel meer dan 7 miljoen euro zouden kunnen krijgen. Uitkijken dus of dat voldoende is, want de centen zouden meteen gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe spits.