🎥 Dit heeft Charles De Ketelaere te zeggen na zijn eerste match bij Atalanta

Charles De Ketelaere heeft zijn debuut bij Atalanta alvast niet gemist. Hij scoorde meteen in zijn eerste wedstrijd.

Charles De Ketelaere maakte deze week de overstap, op uitleenbasis, van AC Milan naar Atalanta Bergamo. Op bezoek bij Sassuolo begon hij op de bank, maar meteen na zijn invalbeurt was hij betrokken bij alle gevaar.

Zes minuten voor het einde van de match opende hij de score met een fraaie kopbal. Atalanta won de eerste competitiematch met 0-2. Een ferme opsteker voor onze landgenoot die duidelijk tevreden was met de gang van zaken.

“Ik heb zo lang op dit gevoel gewacht”, vertelde CDK aan DAZN. “Ik wou graag scoren en ik ben blij dat mijn goal bijgedragen heeft aan het winnen van deze match.”

De Ketelaere voelt dat de klik met trainer Gasperini er meteen is. Hij wil deze nieuwe kans in de Serie A dan ook met beide handen grijpen.

“Ik heb met de trainer gepraat over mijn manier van spelen. Ik heb geprobeerd te doen wat hij van me verwacht. Zijn speelstijl bevalt me wel, daarom ben ik ook naar hier gekomen. Atalanta is een grote club en ik wil het hier goed doen.”