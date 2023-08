ONZE Punten: Eén buis bij Antwerp, debutanten op Europees niveau blinken één voor één uit

Antwerp debuteerde in de Champions League met veel grinta, karakter én een overwinning. Dit zijn onze spelersbeoordelingen voor The Reds.

De Franse goalie van Antwerp zal (bijna) nooit onder de ondergrens zakken. Hajsafi en invaller Mantalos dwongen Butez tot enkele broodnodige reddingen maar Butez pareerde ze alsof het niets was.

Speelde de voorbije weken steevast centraal in de defensie samen met Alderweireld maar moest door het vertrek van Avila opnieuw naar de back opschuiven. In de tweede helft een goede run naar voor maar te opzichtig laten valen voor een strafschop.

De prestatie van Alderweireld mag niet onderschat worden. Hield met de sliding Levi Garcia van een grote mogelijkheid maar als rots in de branding gaf hij ook nog eens zijn ervaring door aan Coulibaly, Keita, Vermeeren, Van Den Bosch...

Wat een binnenkomer van de 19-jarige huurling van Borussia Dortmund. Er was sprake dat hij nog niet helemaal fit zou zijn maar Coulibaly stond er meteen van de eerste tot de laatste minuut voor zijn nieuwe club. Wist zelfs bijna te scoren maar het vat was af om het hoofd helder te houden.

Is vanop links al minder gevaarlijk dan vanop rechts dus aanvallende impulsen waren zeldzaam. Werd te vaak omzeild door Amrabat en pakte in de 50e minuut een rode kaart.

Was misschien wel de beste speler bij Antwerp maar mede door zijn zwakke inspeelpass moest Bataille ingrijpen. Van Bommel zal ongetwijfeld blij zijn dat hij opnieuw over de Jonge Duivel kan beschikken. Zorgde voor de balverovering én de versnelling bij het doelpunt.

Iceman? 18 jaar en speelt een Champions League-duel alsof hij in de tuin met zijn twee jongere broers aan het voetballen is. Stond regelmatig op de juiste plek om schoten af te blocken in de 16 en zal zoals Butez nooit onder de ondergrens zakken. Man van de assist

Was in de openingsminuten enorm aanwezig en liet bij momenten in balbezit wel zien hoe technisch begaafd hij is maar deemsterde te snel weg in de tweede helft.

Schikt zich naar het systeem. Begon op de linkerflank en eindigde mee centraal op het middenveld. Voelde zich als dribbelaar niet te beroerd om mee die extra meters te lopen voor het team toen ze met 10 vielen.

Voor de eerste keer vanop rechts en veruit zijn minste wedstrijd voor Antwerp dit seizoen. Moest vaak te laag de bal komen oppikken om nog gevaarlijk te kunnen zijn in the final third. Werd daar dan weer te weinig betrokken in de aanval.

Opnieuw van goudwaarde voor Antwerp met een doelpunt. Een spits die in België zijn weerga niet kent wat betreft meters maken voor de ploeg, ook met een man minder. "Dat vind ik zelfs leuk", zei hij achteraf.

Invallers

Lang geleden dat we de Amerikaan meer dan 20 minuten zagen spelen. Zat vorig jaar veel in de B-kern maar voerde zijn opdracht perfect uit in de 5-3-1 toen de rode kaart was gevallen.

Werd door sommigen aan de aftrap verwacht door het vertrek van Avila. Moest samen met Vines invallen om de verdediging aan te sterken. Deed dat perfect en zorgde er mee voor dat AEK geen kansen bij elkaar kon voetballen.

Ondankbare invalbeurt als enige speler en frisse kracht in de voorhoede. Moest als eerste negatieve druk uitoefenen en hopen op de snelle uitbraak terwijl hij geen echte spits is.