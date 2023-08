Ambitieuze Dries Wuytens ziet grote concurrent tot op heden niet overtuigen

Dries Wuytens noemt de favoriet voor de titel in de Challenger Pro League. Al vindt hij dat ze nog niet hebben kunnen overtuigen.

Sk Beveren is één van de clubs die favoriet is om te promoveren. Al zijn ze het seizoen begonnen met een één op zes. "In de voorbereiding hebben we iets te vaak een foutje gemaakt. Dat moet er absoluut uit, willen we voor de titel gaan", is Wuytens ambitieus.

Volgens hem is de Challenger Pro League een leuke competitie geworden. “De competitie is ook aantrekkelijker geworden”, vindt Wuytens. “Er zijn meer en interessantere ploegen én de promotiekansen liggen veel hoger. Het is beter voor iedereen."

SK Beveren wil voor de titel gaan, maar dat zal niet gemakkelijk worden. Eén ploeg is op papier heel sterk al hebben ze nog niet kunnen overtuigen. "De grote concurrent? Dat is moeilijk om na twee speeldagen te zeggen, natuurlijk. Zulte Waregem is de grote favoriet, al hebben ze nog niet kunnen overtuigen. Ze zijn aan het groeien. Pas tegen de winterstop gaan we echt weten wie er allemaal gaat meedoen voor de titel.”