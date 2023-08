Nu ook Belgisch international op weg naar Saudi-Arabië? 'Dichtbij persoonlijk akkoord'

Want volgens het Saudische Alkass Channel zou Yannick Carrasco dichtbij een persoonlijk akkoord staan met Al-Shabab. Er zouden momenteel gesprekken plaatsvinden tussen Atlético Madrid en de Saudische club.

De Belgische flankspeler stond een geruime tijd in de belangstelling van FC Barcelona, maar dat lijkt maar niet concreet te worden.

Mocht hij kiezen voor Saudi-Arabië, wordt dat zijn tweede niet-Europese avontuur. Carrasco speelde eerder al tussen 2018 en 2020 voor het Chinese Dalian Yifang.

