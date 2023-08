KRC Genk veegt belachelijk laag bod van tafel voor verdediger

Het wordt nog een spannende week voor KRC Genk. Volgende week sluit de transfermarkt, terwijl er nog steeds veel interesse is in hun spelers.

Zo zouden de Limburgers een bod van Sparta Praag op Angelo Preciado hebben afgewezen, dat meldt Het Nieuwsblad. Het exacte bod is niet geweten, maar het was zo laag dat Genk niet eens wou beginnen met onderhandelen.

Preciado ligt nog tot 2025 onder contract bij Genk. Hij kwam dit seizoen nog niet veel toe aan spelen, al wil Genk niet per se af van hun verdediger. De Ecuadoriaan kan zich uit de voeten op beide flanken.

Preciado speelde al 70 wedstrijden in het blauw-wit, en was al goed voor acht assists. Scoren kon hij nog niet doen in Limburg.