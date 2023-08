📷 'Volgende versterking van Union SG al in het land, Blessin krijgt international erbij'

Union SG zag heel wat spelers te club verlaten. Toch blijft de ploeg het goed doen in de Jupiler Pro League.

Geen Karel Geraerts meer bij Union SG. Alexandre Blessin nam over, maar zag zo goed als een volledig elftal de club verlaten. Toch misten de Brusselaars hun competitiestart in de Jupiler Pro League niet en lijken ze ook op weg naar de groepsfase van de Europa League.

Met het vertrek van Victor Boniface, Simon Adingra en Yorbe Vertessen verloor Union SG heel veel offensieve weelde, maar volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is een nieuwe spits voor Blessin en co al in het land.

Het zou gaan om Kevin Rodriguez, een 23-jarige international uit Ecuador. Hij speelt momenteel voor Independiente del Valle. Verwacht wordt dat de transfer snel afgerond kan worden. Meer dan welgekomen voor Blessin die met Union graag met meer dan één spits speelt.