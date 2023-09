📷 Selectie bekend voor eerste interland van Jonge Duivels onder nieuwe bondscoach

De Jonge Duivels spelen in september een eerste EK-kwalificatiematch. Tegenstander daarin is Kazachstan.

De U21 van de Rode Duivels spelen op maandag 11 september in Leuven het eerste duel in de kwalificatie voor het EK bij de beloften van 2025. Tegenstander is Kazachstan.

Het was de eerste selectie voor de kersverse beloftencoach Gill Swerts. Hij volgt Jacky Mathijssen op die na het teleurstellende EK van de Jonge Duivels afgelopen zomer aan de kant werd geschoven.

Swerts tekende voor twee seizoenen. Deze namen haalden zijn eerste selectie: