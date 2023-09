Doku over eerste minuten bij Manchester City: "Daarom ben ik gefrustreerd"

Desondanks was Doku zelf niet betrokken in de cijfers. Hij liet enkele klasseflitsen zien, maar het eindproduct was nog niet daar. Dat frustreerde de winger zelf ook na de wedstrijd.

"Daarom ben ik gefrustreerd, omdat ik niet kon zorgen voor doelpunten of assists", reageerde de Belgisch international enigzins teleurgesteld achteraf.

De hoofdrol was wederom weggelegd voor Erling Haaland, die een zoveelste hattrick maakte voor de Citizens. Dit seizoen was de Noorse spits al goed voor 6 doelpunten in 4 competitiewedstrijden.

