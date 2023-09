Engelse media quasi unaniem na veelbelovend debuut Jérémy Doku: "Glimpen van zijn potentieel"

Tegen Fulham (5-1) mocht Jérémy Doku zijn eerste minuten maken voor Manchester City. De Belg liet enkele klasseflitsen zien, maar kon nooit echt zijn stempel drukken op de wedstrijd.

Achteraf waren de Engelse media quasi unaniem over zijn debuut. "Enkele glimpen van zijn aanvallend potentieel, maar was te gretig om zich te bewijzen en toonde vaak meer haast dan snelheid", klinkt het bij Manchester Evening News.

Ook bij The Daily Mail een gelijkaardige conclusie. "Na enkele minuten was er al een glimp van wat Doku te bieden heeft nadat hij Antonee Robinson voorbij snelde aan de achterlijn. Maar het is duidelijk dat zijn volledige integratie in de ploeg tijd zal kosten."

Bij Goal.com ten slotte waren ze vrij streng voor onze landgenoot. "Hij had een behoorlijk onopvallend debuut. Met enkele actie oogstte hij wel applaus bij de fans, maar deed verder niets noemenswaardig."