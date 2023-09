Veel commotie voor niets: Rode Duivel geeft interview dat alles duidelijk maakt

Johan Bakayoko was hét gespreksonderwerp deze zomer. De jonge Rode Duivel werd aan een transfer gelinkt en er vloeide veel inkt over. Dat had echter niet gehoeven, laat hij nu zelf weten.

Bakayoko kon naar Brentford voor 35 miljoen euro. PSV haalde ook Hirving Lozano terug en daaruit concludeerden velen dat hij zou vertrekken. Maar niets was minder waar. "Ik had dat al voor de start van de mercato beslist. Ik wilde met PSV naar de Champions League en wil met PSV kampioen spelen", zegt hij bij RTL.

"Ik weet hoe een mercato verloopt: het kan alle kanten uitschieten en clubs pushen... Ik wou niet in een situatie belanden dat ik half augustus niet weet waar ik aan toe ben. Het klopt dat er veel beweging was rond mij, maar ik bleef kalm bij mijn beslissing. Ik liet de media maar praten en focuste me op voetbal."

Hij wil immers naar het EK in Duitsland en dat kan hij volgens zichzelf het best bereiken bij PSV. "Voor het EK wil ik me zoveel mogelijk tonen. De Champions League is een mooi podium. Op 20 september mag PSV al op bezoek naar Arsenal, ook Sevilla en Lens zijn mooie affiches: Ik hou ervan om me met de besten te kunnen meten."