Club Brugge mag hopen op absolute miljoenentransfer in de winter: "Daar wil ik niet aan denken"

Club Brugge legde deze zomer een monsterbod van Chelsea op Antonio Nusa naast zich neer. De Engelsen wilden meer dan 30 miljoen euro bieden, maar Club Brugge én Nusa zelf gingen er niet op in.

Antonia Nusa zelf wilde graag nog eventjes blijven bij Club Brugge en dacht dus niet aan een transfer deze zomer. Al wil dat niet zeggen dat hij de komende maanden niet verder op de voet gevolgd zal worden door Chelsea en andere topclubs.

De interland die hij speelde bij Noorwegen deze week maakte de tongen nog meer los bij diverse mensen, scouts en analisten. Een overstap naar een topclub lijkt dan ook eerder een kwestie van maanden dan jaren te gaan worden.

Niet denken aan geld

Chelsea wilde nu al ver gaan voor Nusa, de komende tijd lijkt dat nog veel meer te gaan worden. "Dat het veel geld is? Daar wil ik niet aan denken, het zou me alleen maar afleiden. Voorlopig zit ik goed bij Club Brugge", aldus de Noor tegen TV2.

Of dat hem komende winter nog in Brugge kan houden is een ander paar mouwen. Als de jongeling zich zo blijft onderscheiden, dan lijkt een verbreking van het transferrecord in de Jupiler Pro League wel degelijk tot de mogelijkheden te behoren.