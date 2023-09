Analist komt met uitgesproken mening over match van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku stond zaterdag in het basiselftal tegen Azerbeidzjan. René Vandereycken zegt wat hij allemaal gezien heeft bij Big Rom.

Heel wat analisten waren overtuigd dat Romelu Lukaku niet thuishoorde in de selectie van de Rode Duivels, omdat hij met AS Roma nog maar pas een nieuwe club heeft en amper 19 minuten in de benen had.

Domenico Tedesco dacht daar echter totaal anders over. Hij nam Big Rom op in de selectie en posteerde hem tegen Azerbeidzjan zelfs in het basiselftal, weliswaar met de melding dat hij maar om en bij een uur zou meespelen.

Analist René Vandereycken is alvast duidelijk over het optreden van Romelu Lukaku. “Hij vermeed acties waarin zijn conditionele achterstand tot uiting kon komen of een gevaar kon opleveren voor een kwetsuur”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat zag je aan zijn acties. “We zagen geen lange sprints van 30,40 meter, laat staan een opeenvolging van sprints. Lukaku stond hoog, vaak met zijn rug naar doel, en gebruikte zijn kracht om tegenstanders af te houden en ploegmakkers te bedienen of zelf iets te forceren.”

En toch zat er veel meer in, maar daar was Lukaku zelf niet verantwoordelijk voor. “Het was jammer dat Lukaku telkens op dezelfde wijze werd aangespeeld en nooit vanop de flank zodat hij voor zijn tegenstander kon komen om te doen waar hij bekend om staat: scoren. Dat viel hem niet kwalijk te nemen.”