Thibaut Courtois en Olivier Deschacht op de banken voor heropstanding Evenepoel: "Dat iedereen nu maar eens zwijgt"

Remco Evenepoel is graag gezien in voetbalkringen. Thibaut Courtois en Olivier Deschacht waren er dan ook als de kippen bij om Evenepoel te feliciteren voor zijn tweede ritzege in de Vuelta.

De Belgisch kampioen wielrennen, een notoir supporter van RSC Anderlecht, beleefde een merkwaardige 24 uur in de Pyreneeën. Vrijdag stortte hij op de Aubisque volledig in: bij aankomst op de Tourmalet had hij bijna een half uur aan zijn broek. Zaterdag was het dan de totale wederopstanding, met een schitterende ritzege vanuit de vlucht.

"Het gaat er niet om wat je overkomt, wat telt is hoe je reageert", schrijft Evenepoel op Instagram. In de commentaren spotten we ook enkele reacties uit de voetbalwereld. "En dat iedereen nu maar eens zwijgt", ziet Olivier Deschacht er alvast een antwoord van Evenepoel op zijn critici in.

Ook Thibaut Courtois liet met een heleboel emoji's blijken dat hij volop voor Evenepoel supportert. De doelman van Real stond de wielerkampioen vorig jaar nog op te wachten in Madrid, wanneer die op weg was naar de eindzege in de Vuelta.