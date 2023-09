Tedesco zet stevige vraagtekens bij Rode Duivel: "Kan niet garanderen dat hij speelt"

Dinsdagavond spelen de Rode Duivels in Brussel tegen Estland. Het is uitkijken of Domenico Tedesco veel wijzigingen in zijn basiselftal zal aanbrengen.

De Rode Duivels wonnen zaterdag van Azerbeidzjan, maar daar was alles ook mee gezegd. Door de stevige verplaatsing en het feit dat er dinsdag opnieuw gespeeld wordt, zijn enkele wissels in de basiself wellicht een must. Dat geldt niet in het minst voor Leandro Trossard, die een matige wedstrijd speelt en volgens berichten in de Waalse pers ook een kleine spierblessure zou opgelopen hebben in het duel met Azerbeidzjan. Domenico Tedesco rept met geen woord over een mogelijke blessure bij Trossard, maar laat wel weten dat hij Trossard wellicht niet zal laten spelen tegen Estland. “Leandro speelde alles bij elkaar een zeer goede wedstrijd tegen Azerbeidzjan, maar om dinsdag opnieuw op die positie aan de aftrap te staan, gelden andere parameters”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Ik moet ook naar de bank kijken, waar frisse spelers zitten die de ploeg kunnen helpen. Ik kan Trossard niet garanderen dat hij tegen Estland speelt.”





