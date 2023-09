Is de langverwachte soap ten einde? 'Real Madrid heeft 230 miljoen euro (!) veil voor Mbappé, maar... speler moet zelf invullen hoe bedrag verdeeld wordt'

Real Madrid ligt nog steeds in pole position om Kylian Mbappé binnen te halen. Ondertussen weten we ook welk bedrag de Spaanse grootmacht veil heeft voor de Franse superster.

Kylian Mbappé beschikt momenteel over een aflopend contract bij PSG. Met andere woorden: hij kan in juni transfervrij verkassen, terwijl het een publiek geheim is dat de Fransman al een akkoord heeft met Real Madrid.

PSG hoopt dan weer – een contractverlenging lijkt echt wel onbestaande – om nog iets te verdienen aan Mbappé. En dus doet de Franse grootmacht er alles aan om Mbappé in januari nog richting de uitgang te duwen.

Budget is er, invulling (nog) niet

De Koninklijke staat erbij en kijkt ernaar. Volgens de Spaanse media heeft Real Madrid 230 miljoen euro opzij liggen om de komst van Mbappé te financieren. Transfergeld voor PSG of tekengeld en bonussen voor de speler zelf? Daar zal de speler zelf over moeten beslissen…