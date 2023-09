Volgende (grote) werf die Tedesco moet oplossen vóór het EK begint: "We zullen hem nodig hebben"

Kwalificatie voor het EK is zo goed als zeker, maar Tedesco heeft nog heel wat huiswerk voor hij met de Duivels naar Duitsland trekt.

Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois: zonder die twee spelers kan je niks komen doen op het EK. Beide spelers liggen momenteel in de lappenmand met zware blessures, en met die laatste heeft Tedesco nog een serieus ei te pellen.

"Nu hij tijd heeft, moet de bondscoach op het vliegtuig naar Madrid stappen om die situatie te regelen. Als we in Duitsland iets willen betekenen, zullen we Thibaut nodig hebben", stelt journalist Pieter-Jan Calcoen van RTBF.

Gelijkaardige geluiden bij Bart Lagae van De Standaard. "Ten slotte moet Tedesco de zaak-Thibaut Courtois oplossen voor het EK begint. Na de rel om de kapiteinsband vlogen verwijten in het openbaar in het rond. Een verzoeningsgesprek was gepland, maar moest worden uitgesteld door de blessure van de doelman."

"Er wacht Tedesco nog veel werk, op en naast het veld, om met een slagvaardig elftal naar het EK in zijn thuisland af te reizen", concludeert hij.