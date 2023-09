Club Brugge zit alweer op goud: topclubs staan te drummen voor rastalent

Het hoeft niet gezegd dat Club Brugge zich in de handen wrijft na de interlandbreak. Antonio Nusa, die beloofde het seizoen zeker af te maken bij blauw-zwart, heeft zijn transferwaarde nog wat verder omhoog geduwd na zijn goal en drie assists in twee interlands met Noorwegen.

U hoeft niet op Transfermarkt nog niet te gaan checken. Daar staat de waarde van Nusa nog steeds op 4 miljoen euro. Maar de laatste update van de Jupiler Pro League dateert van juni. Intussen is er heel wat veranderd.

Slimme beslissing om te blijven

Nusa is basisspeler geworden bij Club na het vertrek van Noa Lang. En intussen is hij ook Noors international geworden. Er was ook al een bod van 30 miljoen euro van Chelsea dat door Club geweigerd werd. Ook Nusa zelf wou de stap nog niet zetten.

Een jongeman met een carrièreplan, want hij beseft ook dat hij nu bij een topclub nog niet aan veel speeltijd zou komen. Daarvoor moet je eerst toch wat naam voor jezelf maken. En daar is hij goed mee bezig. Door zijn prestaties bij Noorwegen, maar ook bij Brugge.

En daar schitteren de ogen van de boekhouders al. Het is immers niet onrealistisch dat hij het uitgaand transferrecord van Charles De Ketelaere gaat verbeteren. Club kan straks immers heel wat teams tegen elkaar uitspelen.

De hele rist topteams

Arsenal is ook heel geïnteresseerd, maar ook Borussia Dortmund, Ajax, Liverpool, Monaco en Lyon houden hem in het oog. Hij is één van de meest veelbelovende jonge talenten die er rondloopt en daar willen ze allemaal vroeg bij zijn vooraleer de prijs de pan uitswingt.

Bij Club Brugge hebben ze ook al begrepen dat hij na dit seizoen zo goed als onhoudbaar zal zijn als zijn ontwikkeling zich doorzet. Mikel Arteta, coach van Arsenal, zou zelf al contact hebben gezocht. Jürgen Klopp is ook één van de mannen die scoutingsrapports op zijn bureau heeft gekregen. En als die mannen iets willen...