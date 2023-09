Mourinho kan het niet laten om een prikje uit te delen over Lukaku: "Inter moet blij zijn voor mij"

Romelu Lukaku heeft zijn eerste doelpunt voor AS Roma gescoord. José Mourinho herhaalde op zijn persconferentie achteraf nog eens hoe blij hij wel is met zijn nieuwe aanvaller.

Eerste start, eerste doelpunt. Romelu Lukaku heeft dit weekend al alles bewezen wat hij kan brengen bij Roma, door één van de zeven doelpunten te scoren tegen Empoli (7-0). José Mourinho, die de Belgische spits goed kent en weet waartoe hij in staat is, was erg blij.

"Ik zie een gelukkige Romelu. Hij moet zich goed voelen, zich geliefd voelen. En toen hij arriveerde, voelde hij meteen dat de ploeg een speler als hij nodig had", verheugde Mourinho zich op zijn persconferentie. The Special One sprak vervolgens over Inter, dat Lukaku deze zomer terug wilde halen.

"Ze hebben geen reden om boos te zijn op Roma. Ze hebben de derby van Milaan met 5-1 gewonnen, hebben een buitengewoon team met veel aanvallers", lacht José Mourinho. "Ze mogen blij zijn voor mij, hun voormalige coach. Ik had Romelu nodig!"