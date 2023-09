De jongste bondscoach van Europa: deze man moet Duitsland naar successen leiden op het EK

Lange tijd werd Louis Van Gaal naar voren geschoven als topkandidaat om de eerste buitenlandse bondscoach ooit te worden voor Duitsland. Die Mannschaft heeft nu echter voor een Duitser gekozen.

Want het is Julian Nagelsmann (36) die het gastland zal moeten leiden op het EK 2024. Opvallend: zowel bij Bayern München vorig seizoen, als nu bij Duitsland wordt Nagelsmann de opvolger van Hansi Flick. De Duitse bond stuurde enkele weken geleden Flick de laan uit na povere resultaten. De 1-4-nederlaag tegen Japan was de druppel.

Eerder werd Louis Van Gaal geciteerd als tussenpaus om over te nemen bij de Duitsers. Ervaren rotten als Bastian Schweinsteiger en Philipp Lahm gaven meermaals aan Van Gaal als ideale opvolger van Flick te zien. Bij de Duitsers zou Van Gaal alvast de eerste buitenlandse bondscoach ooit geweest zijn.

Geweldig toernooi spelen in een geweldig land"

Die Mannschaft heeft nu echter toch gekozen voor een Duitser om het roer over te nemen. Nagelsmann kwam alvast met een belofte voor iedereen die Duitsland een warm hart toedraagt. "Volgend jaar zullen we een hechte groep vormen", belooft de nieuwe T1.

"We hebben een EK voor de boeg in eigen land. Dat is iets speciaals, iets wat eens in een decennium voorkomt. Ik stel alles in het werk om een geweldig toernooi te spelen in een geweldig land. Ik heb veel zin om deze uitdaging aan te gaan."



"De prestatie in Dortmund was een begin", verwees hij naar de knappe overwinning in de oefenwedstrijd tegen Frankrijk (2-1).