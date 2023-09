🎥 Ploeggenoot Jérémy Doku gaat zwáár over de rooie en wordt terecht bestraft met rood

Na een kwartier was Manchester City al klaar met Nottingham Forest. Het leek een rustige namiddag te worden voor de Cityzens, maar dat was buiten een middenvelder gerekend.

Na een vroeg doelpunt van Phil Foden en een zeer knap ingestudeerd nummertje afgewerkt door Haaland stond Manchester City na 14 minuten al 2-0 voor tegen Nottingham Forest. Geen vuiltje aan de lucht dus, zo bleek.

Maar dat was buiten Rodri gerekend. De Spaanse middenvelder vond het net na de rust nodig om in de clinch te gaan met Gibbs-White, die hem de bal afhandig probeerde te maken aan de cornervlag. Het potje van Rodri kookte volledig over...

Zo ging de middenvelder neus aan neus staan met Gibbs-White en maakte hij een wurgbeweging naar de Engelsman. De ref had genoeg gezien en schoof Rodri een rood karton onder de neus. Oerdom van de Manchester City-speler, aangezien zijn ploeg de wedstrijd volledig onder controle had. Ook met tien hield City al bij al makkelijk stand.