Enthousiasme in Burnley ondanks matige start Kompany: "Iedereen houdt hiervan"

Je kan de start van Kompany en Burnley in de Premier League na een 1/12 moeilijk verbloemen. Toch is er volgens Burnley-watcher Matt Scrafton veel hoop.

Wedstrijden tegen Manchester City, Tottenham en Aston Villa: Burnley kende meteen een loodzwaar begin in de Premier League. Volgens Burnley-watcher Scrafton is er wel iets dat Kompany in zijn eerste wedstrijden in de Engelse hoogste klasse verkeerd heeft aangepakt.

"Ze speelden veel te open, zetten niet genoeg druk en hierdoor konden de sterkere teams hen gemakkelijk uit verband spelen", klinkt het.

Maandag was het stukken beter, en speelde Burnley met veel lef tegen Nottingham Forest. "De match tegen Forest was de eerste echte waardemeter. The Clarets waren de betere ploeg en hadden de overwinning verdiend. Kompany greep terug naar een verdediging met iets meer ervaring. Spelers die vorig jaar in de Championship ook al speelden."

"Maar het systeem blijft wel hetzelfde. Ze toonden veel lef en hadden veel balbezit. Daar had Forest het moeilijk mee. Het dwong hen om op de tegenaanval te spelen en dat zijn ze niet gewend, zeker niet in thuiswedstrijden."

Allemaal zeer spannend"

Met Manchester United, Chelsea en Newcastle United komen er op papier moeilijke ploegen aan voor Kompany, maar die drie clubs zijn allemaal nog zoekende. Vooral tegen een zwalpend Man. United liggen er vanavond zeker mogelijkheden voor The Clarets.

In Burnley is er alvast (nog) veel vertrouwen in Kompany. "Kompany heeft veel krediet. Iedereen is zeer blij met de manier waarop er gewerkt wordt. Er waait sinds vorig seizoen een nieuwe wind en het is allemaal zeer spannend."