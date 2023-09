Komt het nog goed tussen Manchester United en miljoenenaankoop? "Bal ligt in zijn kamp"

Deze avond neemt Vincent Kompany het met Burnley op tegen een zwalpend Manchester United. Op een aanvaller doen de Mancunians in ieder geval geen beroep.

Want Jadon Sancho zit opnieuw niet in de wedstrijdselectie van Erik ten Hag. De Engels international ligt onder vuur bij Manchester United, nadat hij ten Hag openlijk had aangevallen op Twitter (X). De Nederlandse oefencoach bekritiseerde Sancho om zijn gebrek aan arbeidethos op training.

“Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest. Ik zal niet toestaan ​​dat mensen volkomen onware dingen zeggen, ik heb me deze week heel goed gedragen op de training. Ik denk dat er nog andere redenen zijn waar ik niet op wil ingaan. Ik ben lange tijd een zondebok geweest en dat is niet eerlijk", klonk het toen bij een verontwaardigde Sancho.

Woorden waar hij nog steeds geen afstand van heeft genomen, en dus blijft ten Hag bij zijn standpunt. "Hij zit nog niet bij de selectie en hij traint inderdaad ook niet mee. De bal ligt bij hem", is het enige wat ten Hag kwijt wou over de aanvaller.