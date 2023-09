Ploeggenoot neemt het op voor flaterende Manchester United-doelman: "Te streng voor zichzelf"

De eerste weken van André Onana bij Manchester United kunnen we allesbehalve succesvol noemen. Een ploeggenoot sprong in de bres voor de Kameroense doelman.

Met toeters en bellen werd André Onana binnengehaald als vervanger van David De Gea op Old Trafford, maar zijn beginperiode bij Manchester United is nog geen succes gebleken. Tegen Bayern München ging de doelman bij de 1-0 wederom catastrofaal in de fout. In totaal slikte Onana al 14 tegendoelpunten in 7 wedstrijden voor The Red Devils.

Na de 4-3-nederlaag in München toonde Onana zich erg nederig. "Het is lastig voor ons en voor mij persoonlijk. Ik ben degene die het team in de steek laat. Maar goed, dit is het leven van een keeper. Bij hun eerste schot ging ik in de fout. Ik zal hiervan moeten leren. We moeten door. Ik heb nog een hoop te bewijzen, maar dit was een van mijn slechtste wedstrijden. Dat is pijnlijk", klonk het toen.

Iets wat verdediger en ploeggenoot Johny Evans wel kan pruimen. "Het is heel belangrijk voor hem om dat zo te doen. Hij nam de schuld op zich, terwijl hij dat niet hoefde."

"Ik denk dat hij te streng voor zichzelf is. Dat heb ik al vaak bij spelers gezien en het zelf ook ervaren. Het is niet niks ook, want hij moet David de Gea vervangen. Die is hier lange tijd de nummer één geweest. Vergeet niet dat De Gea aan het begin van zijn carrière een moeilijke tijd op Old Trafford had. Hij kreeg echter tijd om te wennen en we zagen hem daarna uitgroeien tot een icoon."