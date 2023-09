Moet Arsenal Trossard missen? 'Rode Duivel kent verdict na blessure'

Leandro Trossard was afgelopen weekend de grote afwezige in de topper tussen Arsenal FC en Tottenham Hotspur. Ondertussen is de ernst van de blessure duidelijk.

Arsenal FC en Tottenham Hotspur hielden het afgelopen zondag op een 2-2-gelijkspel. Opvallend: na enkele puike prestaties was er geen spoor van Leandro Trossard op het wedstrijdblad. The Evening Standard laat weten dat een spierblessure de Rode Duivel aan de kant houdt. Verder onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het niet om een scheurtje gaat. Trainingen hervatten Er staan de komende dagen nog enkele tests op het programma, maar naar alle waarschijnlijkheid kan Trossard de trainingen volgende week hervatten. De trip naar AFC Bournemouth van zaterdag komt wellicht te vroeg.