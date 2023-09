Ongelooflijk: Victor Osimhen dropt bom bij Napoli en wil juridische stappen nemen tegen eigen club om zeer opvallende reden

Er dreigt een bom gedropt te worden in Napoli. En ze zouden het aan zichzelf te danken hebben. In de hoofdrol: Victor Osimhen, ex-Charleroi.

Om een zeer opmerkelijke reden dreigt Napoli nu in de problemen te komen. Zo plaatste de club een video op TikTok waarin er de spot werd gedreven met eigen spits, Victor Osimhen.

Het filmpje is ondertussen offline gehaald, maar werd door miljoenen mensen bekeken. In de video is te zien hoe de Napoli-spits om een penalty vraagt in de wedstrijd tegen Bologna.

In een heel hoge computerstem wordt er een soort voice-over gedaan, die hem belachelijk maakt. Nadat hij om de penalty vroeg, laat het filmpje zien hoe hij deze mist, waardoor de wedstrijd op 0-0 eindigde.

Zijn makelaar, Roberto Calenda, reageerde op X (wat vroeger Twitter was) al even op de situatie. Hij is er alles behalve blij mee.

"Wat vandaag gebeurd is op het officiële TikTok-kanaal van Napoli kan niet door de beugel. Dit is zeer ernstig en beschadigend voor Victor."

"Dit komt bovenop hoe hij de voorbije dagen behandeld is, met processen die in de media gevoerd worden en het verspreiden van fake nieuws. Wij behouden ons het recht om juridische stappen te ondernemen om Victor te beschermen", besluit Calenda.

Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) September 26, 2023