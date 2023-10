Wedstrijd tussen RKC en Ajax gestaakt na botsing: "Lijkt niet op een hartprobleem"

Opschudding in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax. Na een luchtduel tussen Ajax-spits Brian Brobbey en doelman Etienne Vaessen moest die laatste gereanimeerd worden. De wedstrijd werd gestaakt.

Het ging dus niet om een hartprobleem, maar Vaessen werd wel vol op de slaap geraakt door Brobbey bij een 2-3-stand. Dat gebeurde tien minuten voor tijd. De RKC-doelman botste in een duel met Brobbey en ging buiten westen.

Vaessen werd ter plaatse gereanimeerd. Daarna werd hij van het veld gedragen en afgevoerd naar het ziekenhuis. Frank van Mosselveld, technisch directeur bij RKC, meldde bij de NOS dat Vaessen tijdens het van het veld dragen alweer bij was.

"Maar hij wist niet waar hij was. Etienne is even een tijdje knock-out geweest. De medische mensen zijn meteen begonnen met reanimeren, maar het lijkt niet op een hartprobleem."

De spelers van RKC reageerden erg aangeslagen, zo verliet onder anderen landgenoot Dario Van den Buijs in tranen het veld. Na overleg werd beslist om niet verder te spelen.