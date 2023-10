Blessin onthult een van zijn wapens voor de wedstrijd tegen Liverpool

Union Saint-Gilloise en coach Alexander Blessin spelen donderdagavond in Liverpool. De Union-coach hoopt op een geweldige prestatie van zijn team.

Alexander Blessin zal kunnen rekenen op een zelfverzekerde groep. Union boekte goede resultaten in de competitie. De Brusselse club staat momenteel eerste in de Pro League. Woensdag stelden we hem tijdens een persconferentie deze vraag: "is Union momenteel in de beste vorm om Liverpool wakker te schudden?"

"Voor mij is het niet interessant om eerste, tweede of derde te worden. Het is een momentum. Praten over de competitie heeft geen zin. We hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld. Donderdag wordt het een hoogtepunt van ons seizoen. Mijn spelers verdienen het. Ik hoop dat ze een goede prestatie leveren."

Zoals Blessin zei: Union heeft een "perfecte" dag nodig om een ‚Äč‚Äčresultaat terug te brengen uit Liverpool. Zou dit op stilstaande fases kunnen gebeuren? Union scoorde afgelopen zondag drie doelpunten uit een corner tegen Charleroi. Liverpool kreeg op zijn beurt een doelpunt tegen uit een hoekschop tegen LASK op de eerste speeldag.

"Dit zijn situaties waarin we gevaar willen creëren tegen zulke topteams. Ik denk dat ze meerdere spelers in hun team zullen veranderen. Over corners gesproken, dit is de eerste keer dat we uit dergelijke fasen drie doelpunten maken. Het zou een wapen kunnen zijn."

“Maar in een wedstrijd van negentig minuten, die zo intens is, is het vooral een kwestie van ons spel te spelen met en zonder bal, van het niet verliezen van onze structuur en van het benutten van onze sterke momenten”, vervolgde Blessin.