Haaks op alles wat de andere JPL-clubs doen en het werkt: spelers krijgen enorm veel vrijheid bij topclub

Een match van Union SG, dat is iets speciaals. De fans zijn er héél enthousiast en altijd positief. Ze hebben ook weinig om negatief over te zijn de afgelopen vier jaar. Maar die sfeer wordt ook op natuurlijke manier gecultiveerd. Nergens anders zal u spelers zo op hun gemak zien tussen hun fans.

Union SG geeft vanavond Liverpool partij. Het uitvak zal afgeladen vol zitten. Als iemand dit drie jaar geleden gezegd had, was hij voor dromer uitgemaakt. Bij de Brusselaars hebben ze een unieke band met hun supporters. Er is wederzijds respect en de spelers zijn er niet onbereikbaar, zoals ze dat bij veel andere topclubs wel zijn.

Ja, Club Brugge, Anderlecht, Gent, Genk... laten hun spelers wel eens handtekeningen gaan uitdelen, maar voor de rest worden ze goed afgeschermd. De jeugdspelers krijgen van jongsafaan mediatraining en weten wat ze van de club wel en niet mogen zeggen. Horror voor journalisten, die meestal voorgekauwde eenheidsworst geserveerd krijgen.

Als u bij een thuismatch van Union echter al een dik uur voor de match aanwezig bent, is de kans groot dat u bijvoorbeeld Eckert Ayensa met zijn vriendin naar het stadion ziet slenteren. Of Loïc Lapoussin met heel zijn aanhang. Voor de match is een praatje moeilijk, na de match gaan die mannen gewoon een pint drinken met de fans.

Symbiose tussen fans en spelers

Nog nooit is daar een probleem opgedoken. Je zou het ook niet moeten wagen, want spelers worden er gerespecteerd en beschermd. NIeuwkomers verbazen er zich steevast over, maar zijn het snel gewend. Het is een cultuur die werkt, want de spelers weten dat foutjes hen snel vergeven worden en dat ze de steun van hun publiek hebben.

Zelfs bij verlies blijft de harde kern even enthousiast juichen, de spelers gaan niet van het veld vooraleer ze een tiental minuten bij hen gestaan hebben. Er is geen ruzie, geen getier... Spelers gaan zelf uitleg geven over wat er verkeerd liep aan het Club House, in Brasserie de l'Union of Café Het Volkshuis.

Vroeger was dat overal schering en inslag, nu is het zeldzaam geworden. En toch genieten de spelers ervan. De immense gestalte van Christian Burgess wordt er lachend omringd door een schare fans. Ze krijgen die vrijheid, want ook de technische staf is er regelmatig te zien. A l'ancienne, zoals alles bij Union.

Of dat ook nog zo zal zijn als ze eindelijk een nieuw stadion krijgen, dat is de vraag die veel supporters zich nu stellen. Maar dat zijn zorgen voor later. Nu genieten van een gezamelijke uitstap naar Liverpool....