📷 Bondscoach Swerts maakt selectie voor Jonge Duivels bekend

De Jonge Duivels verzamelen een tweede keer onder bondscoach Gill Swerts. Zij werken de komende dagen twee interlands af.

De U21 van de Rode Duivels hebben in deze interlandbreak twee wedstrijden op de agenda. Vrijdag is Malta de tegenstander, dinsdag wordt tegen Hongarije gespeeld in de kwalificatie naar het EK van 2025.

In september werd al één wedstrijd afgewerkt door de Jonge Duivels. Toen werd met 1-0 gewonnen van Estland.

De zijn de namen uit de selectie: